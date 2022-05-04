Кадыров призвал командира националистов на "Азовстали" выйти на поле боя

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал командира украинских националистов, заблокированных на территории мариупольского металлургического предприятия "Азовсталь" выйти на поле боя. Соответствующее заявление российский чиновник сделал в ходе своего видеообращения в Telegram-канале. Он обратился к оппоненту, скрывающемуся в данный момент в подвалах промышленного объекта на Украине.
Обращаюсь к командиру "Азов", который находится в бункере "Азовстали". Не стыдно тебе держать больных, женщин, стариков? Выйди на поле, давай покажи себя. Закончим раз и навсегда!
Рамзан Кадыров, глава Чечни
Напомним, что на момент провозглашения независимости Донецкой народной республики в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч местного населения был вторым городом ДНР после Донецка. Однако далее (с июня 2014 года) территория оказалась под контролем Киева.
"Азов" - террористическая, экстремистская, неонацистская и радикальная организация, запрещенная в РФ.
Кадыров предложил провести второй этап спецоперации на всей Украине.
Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95
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