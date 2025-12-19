  1. Главная
"К февралю". Новый план Каллас в отношении России поразил Запад
Сегодня, 14:19
"К февралю". Новый план Каллас в отношении России поразил Запад

В Финляндии призвали ЕС вернуться на путь диалога с Россией.

На Западе раскритиковали план главы верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Каи Каллас по усилению давления на Россию.  Соответствующее заявление сделал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Иностранный политик  пояснил подписчикам, что в тот момент, когда региональному сообществу больше всего нужны дипломатия, диалог и дополнительные усилия по достижению мирного соглашения, экс-премьер-министр Эстонии продолжает публично выступать против таких шагов.

Она хочет представить 20-й пакет санкций против России к 24 февраля. Параллельно с этим она усердно работает с комиссией ЕС над внедрением и усилением мер в отношении России, где это возможно.

Армандо Мема, иностранный политик

В Финляндии назвали отказ Европы от российского газа стратегической ошибкой.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Armando Mema

