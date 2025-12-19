Осло сообщает о техническом и физическом обновлении на границе с Россией.

Модернизация властями из Осло государственной границы с Россией не направлена на создание общего ограждения между странами-соседями. Соответствующей информацией с журналистами из газеты "Известия" поделились представители правоохранительных органов скандинавского государства. В полиции уточнили, что речь идет как о технологическом, так и физическом обновлении объекта. Этот процесс поддерживается инструментами Европейского союза по управлению границами и визами.

Нынешнее улучшение предполагает модернизацию физической инфраструктуры, предназначенной для поддержки современного управления границами, и не включает в себя общее ограждение. сообщение полицейского управления в Норвегии

Западные эксперты уточнили, что такие мероприятия являются естественным развитием управления границами. Они нацелены на на повышение осведомленности о ситуации и эффективное использование ресурсов.

