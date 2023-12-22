"Из разряда саморазоблачений". Захарова о публикации Bloomberg про теракт

В МИД РФ опровергли дезинформацию американских журналистов.

Новостное агентство The Bloomberg стало источником распространения дезинформации. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Таким образом чиновница прокомментировала сообщение американского СМИ о том, что в окружении российского президента Владимира Путина якобы не поддерживают версию причастности украинских властей к теракту, произошедшему на территории подмосковного концертного зала "Крокус Сити Холл".

Издание Bloomberg стало проводником, стало краном, через который издается дезинформация. МИД России говорило об этом много лет… Якобы окружение Путина не поддерживает идею о вовлеченности Украины в трагедию. Это из разряда саморазоблачений. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова рассказала, почему Запад поменял реакцию на теракт в "Крокусе".

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik