"Интересное кино": Путин рассказал о перспективах Украины в НАТО

Глава РФ заметил, что Украина обязана быть нейтральным государством в соответствии со своей Декларацией о независимости.

Украина в соответствии со своей Декларацией о независимости является нейтральным государством, однако в в 2008 году страны НАТО открыли киевскому режиму двери в свой военный блок. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Глава государства назвал эту ситуацию "интересным кино". Он добавил, что "мы так не договаривались". Политик уточнил, что в 2008 году на саммите Североатлантического альянса в Бухаресте участники отметили, что двери для Украины и Грузии в НАТО открыты. Отдельные европейские державы после саммита сообщали, что на них надавили в украинском вопросе.

На них, видите ли, "нажали", они согласились. А потом они говорят: Украина же не будет в НАТО, ты знаешь. "Ну, тогда нажали на нас". Я говорю: а почему завтра на вас не нажмут - и вы опять согласитесь. Ну, чушь какая-то. С кем там разговаривать, я просто не понимаю. Мы готовы. Но с кем? Где гарантии? Никаких. Владимир Путин, президент РФ

Затем западные страны "начали осваивать территорию Украины", продолжил Путин, отметив, что там у каждого второго-третьего местного жителя всегда были какие-то связи с Россией.

РФ могла бы войти в НАТО, если бы в начале 2000-х встретила искреннее желание США.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson