РФ могла бы войти в НАТО, если бы в начале 2000-х встретила искреннее желание США

Глава РФ напомнил о результатах встречи с Биллом Клинтном в 2000 году.

Владимир Путин считает, что Москва могла бы стать частью НАТО, если бы в начале 2000-х годов в американской администрации также выразили искреннее желание. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Политик отметил, что старался вместе с Белым домом наладить вопрос безопасности на мировой арене. В частности, он вспомнил рабочую встречу с Биллом Клинтоном в 2000 году в Кремле.

Я ему задал вопрос: "Слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно?" Вдруг он сказал: "Ты знаешь, это интересно, я думаю, что да". А вечером, когда мы с ним встретились уже на ужине, он говорит: "Ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой - нет, сейчас это невозможно. Владимир Путин, президент РФ

Однако если бы в Вашингтоне сказали Москве "да", то начался бы процесс сближения и переговоров. В конечном счете это бы могло привести Россию в Североатлантический военный альянс. Владимир Путин предложил Такеру Карлсону подтвердить правдивость этого разговора с самим Биллом Клинтоном. Глава России добавил, что когда пришел к власти в стране, то решил попробовать восстановить отношения с Западом и открыть эту дверь для сотрудничества. Однако в Кремле не согласились с тем, что испытали горечь от ответа американской стороны.

Мы же не жених и невеста. Горечь, обиды - это не те субстанции, которые в таких случаях имеют место быть. Просто мы поняли, что нас там не ждут, вот и все. Владимир Путин, президент РФ

Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, заявил Путин.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson