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Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, заявил Путин

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Глава РФ объяснил, почему США считают КНР угрозой.

Страны коллективного Запада больше боятся сильного Китая, чем сильной России, так как у КНР колоссальный потенциал, к тому же в стране фиксируется лидирующие показатели в экономическом плане по паритету покупательной способности. В этом условии КНР уже обогнал США. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Политик добавил, что темпы роста Китая все время увеличиваются.

Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, потому что в России 150 миллионов человек, а в Китае – полтора миллиарда, и экономика Китая развивается семимильными шагами – пять с лишним процентов в год, было ещё больше.

Владимир Путин, президент РФ

Путин: Россия сама пошла на развал СССР, видя в этом предложение Западу о союзничестве.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson

Теги: владимир путин, китай, такер карлсон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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