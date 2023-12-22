Глава РФ заметил, что Запад не захотел сотрудничать с Россией.

Москва добровольно пошла на развал СССР, считая это предложением коллективному Западу о сотрудничестве и союзничестве. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Глава государства прокомментировал драматические события 1991 года. Политик обратил внимание иностранца на то, что ему важно донести эти сведения до аудитории Вашингтона.

Россия добровольно и инициативно пошла даже на развал Советского Союза и исходит из того, что это будет понято так называемым - уже в кавычках - "цивилизованным Западом" как предложение к сотрудничеству и союзничеству. Вот чего ожидала Россия и от Соединенных Штатов, и от так называемого коллективного Запада в целом. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин подчеркнул, что прежнее российское руководство исходило из того, что Советский Союз прекратил свое существование, поэтому между крупными державами больше не существует никаких разделительных линий идеологического характера. В России полагали, что страну возьмут в братскую семью "цивилизованных народов", однако этого не произошло, так как США обманули Москву. В частности, речь идет о вопросе нерасширения НАТО на Восточный фланг Европы, хотя в реальности произошло пять подобных волн.

Путин назвал Украину искусственным государством.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson