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Путин назвал Украину искусственным государством

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Глава РФ напомнил о том, как сформировалась Украинская ССР.

Владимир Путин назвал Украину искусственным государством, созданным по воле советского лидера Иосифа Сталина. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Политик заметил, то в 1922 году большевики начали формировать СССР и создали советскую Украину, которая до этого не существовала. По словам главы государства, эти территории РФ получила по итогам русско-турецких войн. Земли получили название Новороссия.

Получила огромное количество территорий, которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели, прежде всего Причерноморье. В течение многих десятилетий в составе СССР Украинская ССР развивалась, и большевики, тоже по непонятным причинам, занимались украинизацией.

Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин пояснил, что у тогдашнее руководство СССР вело политику коренизации, это касалось Украины и других союзных республик, а дополнительно власть внедряли национальные языки и культуры. По результатам Второй мировой войны Украина получила ещё часть не только польских территорий (Западную Украину), то также и часть венгерских и румынских территорий.

Путин объяснил, кто придумал название "Украина".

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson

 

Теги: владимир путин, ссср, такер карлсон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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