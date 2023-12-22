Путин объяснил, кто придумал название "Украина"

Глава РФ заметил, что название придумали польские жители.

Название "Украина" придумали поляки, считавшие южные русские земли, которые входили в состав Польско-Литовского государства, окраиной. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. В начале общения политик спросил у иностранца, готов ли он выслушать историческую справку. Он объяснил прессе, откуда пошло украинское государства и с какого момента начались отношения с Москвой.

Поляки в течение десятилетий внедряли туда свой язык, стали внедрять идею о том, что это не совсем русские, что, поскольку они живут у края, они украинцы. Это не определяло его принадлежность к какой-то этнической группе. Владимир Путин, президент РФ

Глава России пояснил, что слово "украинец" первоначально означало, что человек живет на окраине страны или занимается пограничной службой.

Путин передал Такеру Карлсону документы, связанные с историей Украины.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson