Пауль Ронцхаймер сообщил о тяжелом положении ВСУ.

Эффективное применение российскими военнослужащими планирующих авиационных бомб дает армии Москвы возможность планомерно продвигаться вперед в зоне проведения специальной военной операции. Такое мнение огласил заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер в программе Maishberger, опубликованной на канале Das Erste. Представитель Германии уточнил, что внутри армии киевского режиа царит разочарование, а с самого начала СВО ВСУ еще никогда не были в столь тяжелом положении, которое наблюдается сейчас.

Тот факт, что русским удалось взять Авдеевку, означает, что они берут под контроль новые территории. Почему это происходит? Россия может использовать там больше планирующих авиабомб, у нее больше дронов, больше людей. Пауль Ронцхаймер, журналист ФРГ

"Не удержат". Поездка к ВСУ на передовую привела журналиста из ФРГ в ужас.

Фото и видео: Das Erste