Дуглас Макгрегор оценил международные контакты между Россией и Западом.

Российская армия может дойти до украинской столицы в том случае, если это потребуется для завершения регионального конфликта. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Аналитик полагает, что глава государства Владимир Путин на самом деле стремится избежать эскалации кризиса и прямого столкновения со странами НАТО и Вашингтоном.

Российские войска обладают такими силой и ресурсами, что ВСУ не смогут остановить их. Они понимают, что это может не закончиться до тех пор, пока они не возьмут Одессу и не пойдут на Киев. Путин хочет завершить конфликт таким образом, чтобы можно было восстановить связи.. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

По мнению эксперта, Кремль прикладывает максимум усилий для того, что избежать деструктивных действий, которые сделают это невозможным международное сотрудничество с Западом. Однако в ЕС и США предпринимают прямо противоположные мероприятия, делая все, чтобы нормальные отношения с Москвой были невозможны.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom