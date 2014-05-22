Дуглас макгрегор оценил ситуацию в региональном конфликте для ВСУ.

Украинский лидер Владимир Зеленский явно недоволен разговорами о возможном перемирии под давлением американской стороны. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрекгор. Иностранный специалист заметил, что в настоящее время Вооруженные силы Украины практически полностью израсходовали человеческий ресурс и вскоре у армии ничего не останется. Эксперт из США считает ложью западные новости о том, что украинцы якобы имеют успехи на передовой линии фронта.

Если вы посмотрите на Зеленского, то увидите, что он в ярости. Я думаю, что в частном порядке ему говорят, чтобы он заморозил конфликт. Это то, что мы хотим, так как не можем продолжать. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Полковник Макгрегор: ВСУ перешли к тактике дальнобойных ударов.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom