Дуглас Макгрегор оценил тактику ВСУ на поле боя.

Вооруженные силы Украины перешли на тактику совершения дальнобойных ударов с применением западных ракет и информации разведывательных служб. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире YouTube-канала норвежского политолога Гленна Дизена рассказал бывший американский советник шефа Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. Иностранный аналитик заметил, что Всу понесли большие потери в личном составе, а армия киевского режима утратила возможность для сражений на земле.

Мы находимся в новой фазе, фазе дальнобойных ударов, потому что украинцам больше нечего бросать в бой, и это очень опасно. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Эксперт заметил, что подобная прямая помощь для ВСУ практически делает НАТО непосредственным участником регионального конфликта с Россией. Это может вызвать у Москвы серьезную реакцию. Дуглас Макгрегор уверен в том, что новая украинская тактика не оставит ВС РФ иного выбора, кроме как закончить борьбу поражением Киева.

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Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen