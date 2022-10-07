Дуглас Макгрегор оценил западную политику по выдаче ВСУ беженцев для участия в боях за страну.

Украинские военнообязанные, живущие на территории Польши, могут начать вооруженное сопротивление в западных странах, которые будут выдавать их киевскому режиму для службы в ВСУ. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире YouTube-канала Redacted рассказал бывший американский советник шефа Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. Иностранец пояснил, что у Всу больше нет человеческих ресурсов, поэтому местные власти обратились за помощью к ЕС и НАТО.

Чтобы те помогли репатриировать подлежащих призыву мужчин, которых затем пустят в мясорубку. <…> Я думаю, что в Польше и других странах не хотят удовлетворять эту просьбу, потому что это может привести к вооруженному сопротивлению внутри их государств. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Напомним, что издание Asia Times сообщило читателям о том, что из-за больших потерь личного состава в армии лидер киевского режима Владимир Зеленский обратился к ЕС с просьбой депортировать военнообязанных граждан восточноевропейской республики. А газета Rzeczpospolita отметила, что Варшава начала выдавать Киеву мужчин призывного возраста. Хакеры из кибергруппы RaHDit добавили, что спецслужбы стран Прибалтики собирают сведения о въехавших на их территорию украинцах, которым сейчас от 18 до 60 лет.

"Ситуация ухудшится". В США забили тревогу из-за хода Путина на Украине.

Фото и видео: YouTube / Redacted