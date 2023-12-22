"Черт его знает": Путин высказался об отказе Украины от переговоров

Глава РФ напомнил о вмешательства британского экс-премьера в переговоры между Москвой и Киевом.

Владимир Путин заявил, что не знает, зачем бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уговаривал Украину отказаться от переговоров с Москвой. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Политик уточнил, что киевский режим подчинился Лондону и его требованиям. Иностранец задал вопрос лидеру России о том, зачем британский глава правительства пошел на такой шаг. Владимир Путин ответил: "Да черт его знает".

Мне кажется, что это нелепо и очень, как бы сказать, печально. Потому что, как сказал Арахамия, "мы ещё полтора года назад могли прекратить эти боевые действия, но нас англичане уговорили, и мы от этого отказались". Где теперь Джонсон? А СВО продолжается. Владимир Путин, президент РФ

По мнению Владимира Путина, для Британии была общая установка. Однако у всех на Западе сложилась иллюзия, что Россию можно победить на поле боя. Российский президент предположил, что речь идет о самонадеянности, происходят от чистого сердца, но не от большого ума.

Путин рассказал, как задал Зеленскому неудобный вопрос.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson