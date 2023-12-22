Глава РФ не рассказал иностранцу о том, что ему ответил украинский президент.

Владимир Путин во время одной из бесед задал вопрос лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому о том, почему тот поддерживает местных неонацистов. Соответствующей информацией российский президент поделился в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Политик заметил, что напомнил своему украинскому коллеге об общей для двух народов истории борьбы с нацизмом и поинтересовался тем, как данный факт позволяет Киеву сейчас поддерживать это движение в стране. Глава РФ из соображений такта решил не уточнять, что ответил ему Владимир Зеленский.

Дополнительно Владимир Путин выразил уверенность в том, что Владимир Зеленский движим страхом перед националистами и поддается влиянию США. В России полагают, что Вашингтон использует кого угодно, кто пытается противостоять Москве. Владимир Путин заметил, что именно этот факт заставил Зеленского отказаться от своих предвыборных обещаний, а также обмануть собственный народ, который надеялся на прекращение конфликта в стране.

После развала СССР Штаты проводили грубую политику давления, заявил Путин.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson