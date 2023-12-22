После развала СССР Штаты проводили грубую политику давления, заявил Путин

Глава РФ призвал Вашингтон найти людей, которые смотрят в будущее.

После развала Советского Союза американская администрация проводила в отношении России грубую, ничем не обоснованную политику давления. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Политик объяснил иностранцу, что считает такие действия ошибкой со стороны Вашингтона. По мнению главы РФ, в США за годы противостояния Москве сформировались "избыточные производственные мощности", были созданы Центры и специалисты, которые больше ничего другого не умели.

Расширение НАТО, поддержка сепаратистов на Кавказе, создание системы противоракетной обороны. Давление, давление, давление... Потом затягивание в НАТО Украины. Почему? Нужно от этого избавиться – должны быть новые, свежие силы, люди, которые смотрят в будущее. Владимир Путин, президент РФ

Глава России пояснил, что избыточным экспертам приходилось убеждать политическое руководство в том, что надо продолжать давить на Россию, пытаться доразвалить страну, создать на этой территории несколько квазигосударственных образований, а после этого подчинить их своей воле, применить их совокупный потенциал для будущей борьбы с Пекином.

Путин назвал использование доллара для политической борьбы ошибкой США.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson