Путин назвал использование доллара для политической борьбы ошибкой США

Глава РФ оценил экономические просчеты в политике США.

Одна из грубейших стратегических ошибок американского политического руководства - использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы. Соответствующее заявление российский президент сделал в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Таким образом политик ответил на вопрос иностранца о том, потеряет ли национальная валюта США статус резервной в мире. Глава государства счел такую экономическую политику со стороны Вашингтона глупостью, так как просто не может употребить другие нелитературные выражения.

Сколько ни напечатай долларов, они по всему миру разлетаются. Инфляция в США минимальная: по-моему, три процента, примерно 3,4, приемлемая для США абсолютно. А печатают-то бесконечно, конечно. О чем говорит долг в 33 триллиона? Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин добавил, что даже среди международных союзников США сокращаются запасы в долларах в текущий момент. В России заметили, что в мире понимают, что происходит на геополитической арене и стремятся себя обезопасить. Однако, если в отношении некоторых стран США применяют такие ограничительные меры, как ограничение финансовых расчетов, замораживание авуаров и прочее, то эти действия воспринимаются как "огромная тревога и сигнал".

Путин оценил снижение во внешней торговле России расчетов в долларах.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson