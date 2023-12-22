Путин оценил снижение во внешней торговле России расчетов в долларах

Глава РФ рассказал о "полной дури", которую США творят в экономике.

Доля финансовых расчетов в долларах во внешней торговле России снизилась до 13 процентов против порядка 50 процентов, которые фиксировались до 2022 года. По словам главы государства, причиной этому процессу стала недальновидная политика со стороны Вашингтона. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном.

До 2022 года примерно 80% расчетов во внешней торговле России были в долларах и евро. При этом долларов было примерно 50% в наших расчётах с третьими странами... Но не мы же запретили использование доллара, мы к этому не стремились. Владимир Путин, президент РФ

Политик уточнил, что именно власти США приняли решение ограничить российские расчеты в долларах. Такие действия от администрации Белого дома Владимир путин назвал "полной дурью", так как она носит вред для национальных интересов самих США, а также налогоплательщиков страны, наносит удар по экономической системе и подрывает мощь Вашингтона на мировой арене. Москва же сейчас в 34% мы рассчитывается в рублях и "примерно столько же, 34% с небольшим, в юанях".

Польша ограничила поток газа в Германию, заявил Путин.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson