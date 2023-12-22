Варшава с руки клюет у немцев, а также получает большой поток денежных средств от общеевропейских фондов. Однако при этом европейская страна закрыла газопровод "Ямал – Европа", через который в Германию можно поставлять большой поток природного газа. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном.
Есть еще один маршрут через Польшу, "Ямал – Европа" называется, тоже большой поток можно осуществлять. Основной донор в эти фонды – Германия. Германия кормит Польшу в известной степени. А те взяли и закрыли маршрут на Германию. Зачем? Не понимаю.
Владимир Путин, президент РФ
В войне пропаганды с США сложно победить, заявил Путин.
Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson
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