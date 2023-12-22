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Польша ограничила поток газа в Германию, заявил Путин

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Глава РФ рассказал о закрытии в Европе газопровода из Ямала.

Варшава с руки клюет у немцев, а также получает большой поток денежных средств от общеевропейских фондов. Однако при этом европейская страна закрыла газопровод "Ямал – Европа", через который в Германию можно поставлять большой поток природного газа. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном.

Есть еще один маршрут через Польшу, "Ямал – Европа" называется, тоже большой поток можно осуществлять. Основной донор в эти фонды – Германия. Германия кормит Польшу в известной степени. А те взяли и закрыли маршрут на Германию. Зачем? Не понимаю.

Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson

Теги: владимир путин, германия, польша, такер карлсон, ямал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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