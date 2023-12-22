Глава РФ оценил контроль Вашингтона над журналистами.

В войне пропаганды очень сложно победить американскую администрацию, так как власти США контролируют все СМИ в мире, поэтому ввязывание в эту войну может засветить источники информации, а результата не даст. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Политик пояснил иностранцу, что ввязываться в эту работу Москве "себе дороже", так как Кремль может засветить собственные источники информации, но не добьется результата.

В войне пропаганды очень сложно победить США, потому что США контролируют все мировые СМИ и очень многие европейские. Конечным бенефициаром крупнейших европейских СМИ являются американские фонды. Владимир Путин, президент РФ

Путин рассказал о причастности ЦРУ к ЧП на "Северных потоках".

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson