Путин рассказал о причастности ЦРУ к ЧП на "Северных потоках"

Глава РФ объяснил, почему НАТо может быть причастно к теракту в Балтийскому морю.

Расследуя взрывы на российских трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", требуется искать того, кто не только был заинтересован в этом, но и кто был способен это сделать. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Таким образом глава государства ответил на вопрос иностранца о том, если ли у Москвы доказательства того, что преступление в акватории Балтийского моря помогли организовать руководители НАТО или Центрального разведывательного управления США.

Потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все. Вот эти два компонента должны быть соединены: кто заинтересован и кто может. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил что не помнит о последнем разговоре с Байденом.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson