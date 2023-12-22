Путин заявил что не помнит о последнем разговоре с Байденом

Владимир Путин заявил, что не помнит, когда в последний раз говорил с американским коллегой Джо Байденом. Однако политик отметил, что это произошло еще до начала проведения специальной военной операции на Украине, после февраля 2022 года такое общение не проводилось. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Политик отметил, что у Москвы и Вашингтона по-прежнему сохраняются определенные контакты.
Уже не помню, когда я с ним разговаривал. Не помню, можно посмотреть... Нет, а что, я должен всё помнить, что ли? У меня своих дел полно. У нас есть внутриполитические дела. Нет, мы не разговаривали. Но у нас есть определённые контакты.
Владимир Путин, президент РФ
Напомним, что беседа Владимир Путина с Такером Карлсоном длилась более двух часов.
Путин заявил о праве украинцев считать себя отдельным народом..
Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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