Путин заявил о праве украинцев считать себя отдельным народом

Владимир путин, говоря об Украине, заявил, что украинское население имеет право считать себя отдельным народом, однако не на основе нацизма и нацистской идеологии. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Политик добавил, что сам лично считает украинцев частью общего русского народа, хотя, как любая нация, значительно выросшей.
Они говорят: нет, мы отдельный народ. Ладно, хорошо. Если кто-то считает себя отдельным народом, имеет на это право. Но не на основе нацизма, нацистской идеологии.
Владимир Путин, президент РФ
Путин объяснил, почему Россия на данный момент не достигла всех целей СВО.
Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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