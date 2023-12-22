Путин объяснил, почему Россия на данный момент не достигла всех целей СВО

Москва пока что не достигла целей специальной военной операции, потому что одна из них – это денацификация, что значит запрет всяческих неонацистских движений. Соответствующее заявление российский президент сделал в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Глава государства уточнил, что речь идет об одной из проблем, которая обсуждалась сторонами в рамках совместных переговоров в Стамбуле, проводившихся весной 2022 года. Дискуссия была прекращена не по предложению Кремля. Политик отметил, что ранее Франция и Германия настояли на том, чтобы российские войска отошли от Киева. Они заметили, что власти Украины не могут подписывать мирное соглашение с "приставленным к виску пистолетом". Однако сразу же после такого шага киевские коллеги "выбросили в помойку" договоренности и приготовились к затяжному конфликту при поддержке США и их европейских сателлитов.
Вот как ситуация развивалась. И так, как она выглядит сейчас.
Владимир Путин, президент РФ
Путин назвал госпереворот на Украине колоссальной ошибкой.
Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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