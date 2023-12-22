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Путин назвал госпереворот на Украине колоссальной ошибкой

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Глава РФ увидел американский след в украинском кризисе.

Центральное разведывательное управление США провело государственный переворот на Украине в 2014 году технически правильно, однако с политической точки зрения это была колоссальная ошибка. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном.

Технически они всё сделали правильно, добились того, чего хотели, – сменили власть. Но с политической точки зрения это колоссальная ошибка. Здесь, конечно, политическое руководство недоработало. Политическое руководство должно было видеть, к чему это приведёт.

Владимир Путин, президент РФ

Путин назвал Януковича не самым лучшим президентом Украины.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson

Теги: владимир путин, госпереворот, такер карлсон, цру
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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