Путин назвал Януковича не самым лучшим президентом Украины

Глава РФ оценил работу политического руководства Украины.

Владимир Путин заявил, что глава государства Виктор Янукович, руководивший Украиной период с 2010 по 2014 годы, возможно, был не самым лучшим лидером для страны. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Политик рассказал иностранцу о тех событиях, которые произошли с киевским режимом. Он заметил, что обстановка на Украине ухудшилась при президенте Викторе Ющенко, в тот момент к власти пришел Янукович.

Может быть, он был не самым лучшим президентом и политиком – я не знаю, не хочу давать оценок. Владимир Путин, президент РФ

Путин назвал победу Ющенко в 2004 году госпереворотом.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson