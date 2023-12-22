Путин назвал победу Ющенко в 2004 году госпереворотом

Глава РФ рассказал о том, как Сша вмешались в выборы президента на Украине.

Владимир Путин назвал государственным переворотом третий тур на выборах украинского президента, происходивший в 2004 году. Тогда победу в голосовании одержал Виктор Ющенко. Соответствующее заявление российский президент сделал в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Политик отметил, что говорит не про 2014 год, а о более раннем периоде. Глава РФ уточнил, что после президента Леонида Кучмы победа должна была достаться Виктору Януковичу согласно конституции. Однако этого решения не одобрили оппоненты кандидата. Далее Вашингтон поддержал активистов и в стране был назначен третий тур избрания главы государства.

Это что такое? Это государственный переворот. Представьте себе, что в США кому-то чего-то не понравилось - организовали третий тур, который не предусмотрен в конституции США. Но тем не менее там это сделал. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson