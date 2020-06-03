"Химки" останутся в ФНЛ в следующем сезоне

Клуб сменит юридическое лицо и станет частной структурой.

Министр спорта Московской области Роман Терюшков в интервью агентству ТАСС рассказал, какие изменения произойдут в подмосковных "Химках" в новом сезоне.

По его словам, клуб поменяет юридическое лицо и станет частной структурой. Это поможет закрыть все долги клуба перед игроками тренерами и рабочим персоналом. Также стало известно, что "Химки" откажутся от участия в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

Скорее всего, мы останемся в ФНЛ. Сйчас такая ситуация с коронавирусом, надо помогать врачам, плюс экономический спад, поэтому отдавать деньги в футбол — не совсем корректно. Остается задача, чтобы у нас выступали доморощенные игроки. Мы будем всю систему подготовки спортивного резерва строить под "Химки", которые будут не бюджетным, а коммерческим проектом. Роман Терюшков, министр спорта Московской области

Напомним, 15 мая по итогам заседания исполкома РФС было принято решение возобновить чемпионат России по футболу, прерванный из-за эпидемии коронавируса. Также стало известно, что нынешний сезон ФНЛ будет завершен досрочно. "Химки" заняли второе место в турнирной таблице, набрав 54 очка в 27 матчах, и оформили прямой выход в РПЛ.

Ранее стало, что волгоградский "Ротор" может отказаться от участия в следующем сезоне РПЛ.

Видео: YouTube / Официальный канал ФК Химки