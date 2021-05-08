"Оренбург" вышел в РПЛ

Команда обеспечила себе второе место в таблице за тур до конца сезона.

Футбольный клуб "Оренбург" официально вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В матче 41-го тура Первенства ФНЛ команда обыграла на выезде омский "Иртыш" со счетом 4:0. Голы в составе "Оренбурга" забили Александр Эктов, Денис Ткачук, Дмитрий Воробьев и Джоэль Фамейе.

Таким образом, за тур до конца чемпионата клуб набрал 91 очко и оформил выход в элитный дивизион российского чемпионата со второго места. Ранее стало известно, что в РПЛ также вышли самарские "Крылья Советов".

Отметим, что это второе возвращение "Оренбурга" в элитный дивизион. Команда выходила в РПЛ в 2016-м и 2018-м годах.

Ранее мы сообщали, что матч "Зенит" - "Уфа" завершился ничьей.

Видео: Instagram / ФК "Оренбург"