Матч "Зенит" — "Уфа" завершился ничьей

"Зениту" остался только один матч в РПЛ.

Встреча футбольных клубов "Зенит" и "Уфа" на стадионе "Нефтяник" закончилась ничьей. Игра завершилась со счетом 0:0.

По словам пресс-службы сине-бело-голубых, до 21-й минуты голевых моментов ни у ворот Кержакова, ни у ворот Беленова не было. Большую часть времени команды боролись за мяч и территорию. При первой серьезной атаке со стороны "Зенита" голкиперу удалось увести мяч от ворот. Аналогичная ситуация сложилась через 10 минут у ворот Кержакова.



Во втором тайме петербургский клуб стал более активно нападать. На 55-й минуте "Зенит" мог забить дважды, однако в первый раз мяч улетел в штангу, а во второй Беленов увел его в угловой. Несмотря на голевые моменты, сдвинуть счет клубам не удалось.

В следующий раз сине-бело-голубые сыграют 16 мая с "Тамбовом" в Саранске. Матч станет заключительным в Тинькофф РПЛ. Напомним, что "Зенит" уже досрочно стал чемпионом. Победной стала игра против "Локомотива" 2 мая.

Фото: ФК "Зенит"