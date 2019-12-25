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Агент Джикии оценил игру защитника в "Химках"
Сегодня, 8:47
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Агент Джикии оценил игру защитника в "Химках"

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По его словам, футболист может вызывать интерес у клубов первой восьмерки РПЛ.

Футбольный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника "Химок" Георгия Джикии, оценил игру своего клиента в первой части сезона. Об этом он рассказал в интервью порталу Metaratings.

По словам агента, 30-летнему игроку было трудно входить в сезон из-за скомканной подготовки. Он подчеркнул, что пока Джикия не показал свою лучшую форму, однако уверен, что его игра может вызывать интерес у клубов первой восьмерки РПЛ.

Я считаю, что Георгий выступил хорошо, несмотря на все то, что произошло на предсезонке. Если появится подходящее предложение, его можно будет рассмотреть.

Владимир Кузьмичев, футбольный агент

Георгий Джикия перешел в "Химки" в сентябре 2024 года. В нынешнем сезоне защитник провел за клуб восемь матчей во всех турнирах.

Ранее Файзуллаев заявил, что до перехода в ЦСКА не знал русский.

Фото: fckhimki.com

Теги: георгий джикия, трансферные слухи, фк химки
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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