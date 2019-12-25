Файзуллаев заявил, что до перехода в ЦСКА не знал русский

По словам игрока, в его родном городе в школах не преподавали изучение языка.

Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев заявил, что до перехода в армейский клуб не знал русский язык. Об этом он рассказал в интервью Sport24.

По словам 21-летнего игрока, в его родном городе Сырдарья в школах не преподавали русский язык. Он подчеркнул, что после переезда в Ташкент, где было много русскоговорящих, он не понимал, что ему говорит тренер, но повторял то, что делали остальные футболисты.

Потом стал анализировать их действия, это помогло немного начать понимать язык. Окончательно выучил русский только после перехода в ЦСКА. Аббосбек Файзуллаев, полузащитник ЦСКА

В нынешнем сезоне Аббосбек Файзуллаев провел в составе ЦСКА 23 матча во всех турнирах и забил три гола.

Ранее Аршавин заявил о желании стать президентом "Зенита".

Видео: pfc-cska.com