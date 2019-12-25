Аршавин заявил о желании стать президентом "Зенита"

Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин заявил о желании стать президентом клуба. Об этом он рассказал в интервью порталу "Чемпионат".
На сегодняшний день экс-футболист занимает в "Зените" должность заместителя гендиректора по спортивному развитию. Аршавин отметил, что всегда хотел быть на руководящей должности сине-бело-голубых.
Это же круто – руководить таким клубом. Не знаю, случится это или нет, но я буду рад.
Андрей Аршавин, экс-полузащитник "Зенита"
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Фото: fc-zenit.ru
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