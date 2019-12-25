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Аршавин заявил о желании стать президентом "Зенита"
Сегодня, 7:53
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Аршавин заявил о желании стать президентом "Зенита"

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Экс-полузащитник занимает в клубе должность заместителя гендиректора по спортивному развитию.

Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин заявил о желании стать президентом клуба. Об этом он рассказал в интервью порталу "Чемпионат".

На сегодняшний день экс-футболист занимает в "Зените" должность заместителя гендиректора по спортивному развитию. Аршавин отметил, что всегда хотел быть на руководящей должности сине-бело-голубых.

Это же круто – руководить таким клубом. Не знаю, случится это или нет, но я буду рад.

Андрей Аршавин, экс-полузащитник "Зенита"

Ранее Орлов рассказал, каких игроков должен приобрести "Зенит".

Фото: fc-zenit.ru

Теги: андрей аршавин, президент, фк зенит
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит,

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