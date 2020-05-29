"Ротор" может отказаться от участия в следующем сезоне РПЛ

Клуб не нашел себе спонсора.

Как сообщает издание "Советский спорт", волгоградский "Ротор" может сняться с участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона 2020/21.

На такое решение клуба может повлиять отсутствие спонсорской поддержки. Чтобы принять участие в высшем дивизионе, "Ротору" необходимо найти 1,38 млрд рублей. Такую сумму им не смогут выделить из бюджета региона.

Напомним, 15 мая по итогам заседания исполкома РФС было принято решение возобновить чемпионат России по футболу, прерванный из-за эпидемии коронавируса. Также стало известно, что нынешний сезон ФНЛ будет завершен досрочно. "Ротор" занял первое место в турнирной таблице, набрав 56 очков в 27 матчах, и оформили прямой выход в РПЛ.

Ранее стало известно, что "Химки" могут отказаться от участия в следующем сезоне РПЛ.

Видео: YouTube / СК Ротор