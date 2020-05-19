"Химки" могут отказаться от участия в следующем сезоне РПЛ

Также находится под вопросом участие клуба в ФНЛ.

Журналист агенства "РИА Новости" Василий Конов в своем Telegram-канале рассказал о финансовых проблемах подмосковных "Химок".

По его словам, клубу не будут выделять дополнительные средства на участие в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). С учетом резкого и болезненного сокращения бюджета возвращение "Химок" в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) также находится под вопросом.

Пока самый реальный сценарий – это участие в ПФЛ (второй дивизион). Время на поиск инвестора есть, до дедлайна по лицензированию времени вагон. Если ситуация не изменится, то место в РПЛ сохранит 15-я команда чемпионата. Василий Конов, журналист

Напомним, 15 мая по итогам заседания исполкома РФС было принято решение возобновить чемпионат России по футболу, прерванный из-за эпидемии коронавируса. Также стало известно, что нынешний сезон ФНЛ будет завершен досрочно. "Химки" заняли второе место в турнирной таблице, набрав 54 очка в 27 матчах, и оформили прямой выход в РПЛ.

Ранее стало известно, что следующий сезон РПЛ планируют начать 2 августа.

Видео: YouTube / Официальный канал ФК Химки