Следующий сезон РПЛ начнется 2 августа

Он начнется через 10 дней после окончания текущего розыгрыша чемпионата России.

Журналист Сергей Егоров в интервью порталу "Рейтинг Букмекеров" сообщил подробности о новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

В конце апреля в рамках совещания с клубами был представлен проект структуры календаря, который рассматривался на тот случай, если будет принято решение возобновить нынешний сезон, прерванный из-за эпидемии коронавируса.

Новый розыгрыш чемпионата России планируют начать 2 августа, через 10 дней после окончания нынешнего. В 2020 году будут сыграны 19 туров до 16 декабря. Второй этап сезона начнется 28 февраля.

Кубок России пройдет в новом формате, для клубов РПЛ он начнется с групповой стадии. Шесть лучших команд по итогам сезона 2019/20 начнут выступление со стадии 1/8 финала. Матч за Суперкубок России может состояться в декабре за пределами страны.

Финал сезона РПЛ 2020/21 назначен на 16 мая. До этого состоится финал Кубка России, 12 мая.

Напомним, 15 мая по итогам заседания исполкома РФС было принято решение возобновить чемпионат России по футболу, прерванный из-за эпидемии коронавируса. На момент паузы в турнирной таблице лидирует "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Сезон официально возобновится 21 июня.

Ранее экс-капитан "Зенита" Алексей Игонин выступил против сокращения карантина для легионеров РПЛ.

Видео: YouTube / Тинькофф Российская Премьер-Лига