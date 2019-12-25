Игонин выступил против сокращения карантина для легионеров РПЛ

По его словам, такое решение навредит имиджу игроков и клубов.

Бывший полузащитник и капитан "Зенита" Алексей Игонин в интервью телеканалу "Матч ТВ" поделился мнением о возможном сокращении срока карантина, связанного с эпидемией коронавируса, для зарубежных игроков Российской премьер-лиги (РПЛ).

На двухнедельный карантин сажают не футболиста, а человека. Про футболистов у нас и так много всякого рассказывают. А если сокращать срок самоизоляции, для тех, кто уезжал из России, на пользу это не пойдет. В том числе для имиджа игроков и клубов. Алексей Игонин, экс-полузащитник "Зенита"

Напомним, 15 мая по итогам заседания исполкома РФС было принято решение возобновить чемпионат России по футболу, прерванный из-за эпидемии коронавируса. На момент паузы в турнирной таблице лидирует "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Сезон официально возобновится 21 июня.

Ранее комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян рассказал о возможном сокращении карантина для легионеров РПЛ.

Фото: fc-zenit.ru