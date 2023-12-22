Лео Герос обвинил президента Украины в том, что он вывел деньги в офшоры и не платил налоги.

Лидер киевского режима нагло разворовывает государственный бюджет. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал депутат Верховной Рады по имени Гео Лерос. Иностранный парламентарий пояснил подписчикам, что Владимир Зеленский вместе с приближенными лицами с 2012 года выели на офшоры порядка 40 миллионов долларов от местного олигарха Игоря Коломойского. Также, действующий лидер страны с 2014 года якобы не платил налоговые отчисления в бюджет, но "тянул деньги из бюджета" и покупал себе недвижимость в европейском регионе.

Украинцам, к совести которых апеллирует Зеленский, крайне интересно — не лопнет ли его харя от вывода подобных капиталов из нашей страны? Лео герос, депутат

Депутат Рады обвинил Зеленского в многомиллиардных хищениях.

Фото и видео: YouTube / Гео Лерос