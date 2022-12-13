Гео Лерос сообщил о преступной схеме, осуществляемой через госпредприятие "Прогресс" на Украине.

Депутат Верховной Рады обвинил украинского президента Владимира Зеленского в многомиллиардных хищениях денежных средств. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политик по имени Гео Лерос. Специалист пояснил, что в преступной схеме также задействован глава президентского офиса Андрей Ермак. Они якобы незаконно обогащаются во время проведения закупок боевых припасов и вооружения. Политик отметил, что имеет в своем распоряжении контракты министерства по обороне Украины, в которых "много интересного".

В 2022 году минобороны через "Прогресс" закупило снаряды болгарского производства. Переплата на этих трех контрактах составила 6,7 миллиарда гривен (181,4 миллиарда долларов) - 170 миллионов евро ушли кому-то в карман. Гео Лерос, депутат Украины

Парламентарий добавил, что именно через государственное предприятие "Прогресс" украинское военное ведомство закупало боеприпасы по стоимости в два-три раза выше рыночной цены. По информации Гео Лероса, данное предприятие курирует бывший заместитель министра обороны Александр Миронюк, который является "человеком Ермака".

Путин призвал жестко пресекать теневые схемы.

Фото и видео: Telegram / Гео Лерос