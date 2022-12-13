Путин призвал жестко пресекать теневые схемы

Российский президент Владимир Путин призвал правоохранительные органы жестко пресекать теневые схемы и коррупционные проявления при расходовании в том числе и бюджетных (как федеральных, так и региональных) денежных средств, выполнении оборонного заказа или национальных проектов.Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД РФ.
Конечно же, вы должны и впредь, как я только что сказал, держать в поле зрения то, что происходит в экономической сфере, жестко пресекать правонарушения, использование незаконных теневых схем, и, конечно, хищение...
Владимир Путин, президент РФ
Путин призвал оценить, какие специалисты-мигранты наиболее востребованы.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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