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Путин призвал жестко пресекать теневые схемы

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Глава РФ напомнил о важности контролировать коррупцию.

Российский президент Владимир Путин призвал правоохранительные органы жестко пресекать теневые схемы и коррупционные проявления при расходовании в том числе и бюджетных (как федеральных, так и региональных) денежных средств, выполнении оборонного заказа или национальных проектов.Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД РФ.

Конечно же, вы должны и впредь, как я только что сказал, держать в поле зрения то, что происходит в экономической сфере, жестко пресекать правонарушения, использование незаконных теневых схем, и, конечно, хищение...

Владимир Путин, президент РФ

Путин призвал оценить, какие специалисты-мигранты наиболее востребованы.


Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: владимир путин, гособоронзаказ, коррупция, мвд, хищение
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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