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Путин призвал оценить, какие специалисты-мигранты наиболее востребованы

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Глава РФ рассказал о миграционном вопросе.

Российский президент Владимир Путин призвал правоохранительные органы страны оценить, какие специалисты-мигранты наиболее востребованы на текущий момент. Соответствующее поручение глава государства дал руководству МВД во время своего выступления на расширенном заседании коллеги полиции. Политик пояснил, что в долгосрочных национальных интересах РФ важно понимать этот момент. Лидер РФ полагает, что здесь присутствует множество факторов, которые требуется учитывать.

С учетом задач развития страны важно комплексно посмотреть на проблему миграции, оценить, какие специалисты, в каких регионах и отраслях особенно востребованы, какими компетенциями они должны обладать.

Владимир Путин, президент РФ

Путин отметил значительное снижение смертности на дорогах за десять лет.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: владимир путин, мвд, мигранты, миграционная политика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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