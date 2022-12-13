Путин призвал обоснованно возбуждать дела против бизнесменов

Глава РФ напомнил о важности отказаться от дестабилизации обстановки в стране.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что нельзя возбуждать уголовные дела в отношении предпринимателей, в тех случаях, когда там нет судебных перспектив. По мнению главы государства, такие надзорные меры только дестабилизируют ситуацию в бизнес-индустрии. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления на расширенном заседании коллегии правоохранительных органов РФ. По словам лидера страны, во многих делах изначально видно, что оно не имеет перспектив. Он призвал сотрудников МВД не заниматься созданием проблем для трудовых коллективов предприятий.

Большое значение имеет и правоприменительная практика. Прошу контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей. Владимир Путин, президент РФ

Путин считает необходимым еще более решительно и жестко противодействовать преступности.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live