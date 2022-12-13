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Путин считает необходимым еще более решительно и жестко противодействовать преступности

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Глава РФ выступил на расширенной коллегии МВД России.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что государству важно противодействовать преступности еще более решительно и жестко. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на расширенном заседании коллеги правоохранительных органов страны. По мнению политика, единость и сплоченность многонационального общества в России остается той силой, которая помогает властям преодолевать любые трудности и испытания.

Сегодня важно последовательно двигаться дальше, еще более решительно и жестко противодействовать преступности.

Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Одноелассники / Вести

Теги: владимир путин, мвд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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