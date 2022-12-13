Путин считает необходимым еще более решительно и жестко противодействовать преступности

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что государству важно противодействовать преступности еще более решительно и жестко. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на расширенном заседании коллеги правоохранительных органов страны. По мнению политика, единость и сплоченность многонационального общества в России остается той силой, которая помогает властям преодолевать любые трудности и испытания.
Сегодня важно последовательно двигаться дальше, еще более решительно и жестко противодействовать преступности.
Владимир Путин, президент РФ
Путин разъяснит лидеру Китая позицию России по Украине.
Фото и видео: Одноелассники / Вести
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Распродажа (Таможенный конфискат). Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены.------ https://e.vg/konfiscatu