Путин разъяснит лидеру Китая позицию России по Украине

В Кремле рассказали о встрече между политиками в Москве.

Темы китайской мирной инициативы по Украине будут неминуемо затронуты лидерами РФ и КНР в ходе обмена мнениями. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами рассказал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник добавил, что глава страны даст иностранному коллеге Си Цзиньпину исчерпывающие объяснения относительно регионального конфликта, чтобы лидер КНР мог из первых уст получить видение Москвой текущего момента.

Так или иначе, темы, которые затронули в этом плане, конечно же, будут затрагиваться неминуемо в ходе обмена мнениями по Украине. Безусловно, Украина будет фигурировать на повестке дня. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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