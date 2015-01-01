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​Группировка "Днепр" рассказала об уничтожении плавсредств ВСУ

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Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Группировка войск "Днепр" за минувший день в зоне проведения специальной военной операции продолжила выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 16 августа поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Офицер заметил, что военнослужащие уничтожали плавательные средства Вооруженных сил Украины. которые стремились высадиться на левом берегу реки в Херсонской области.

Обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр. Огнем артиллерии не допускали перегруппировки войск противника. Днепра. Активно уничтожали FPV-дроны, разведывательные и ударные дроны.

Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днепр, минобороны, роман кодрян, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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