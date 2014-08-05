"Север" выполнил задачу в зоне СВО.

Российские военнослужащие из "Северной" группировки войск поразили машину Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. Кадры оперативной работы бойцов от 15 августа опубликовали в социальных сетях представители пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что уничтожена бронированная машина украинских армии киевского режима "Козак" при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет".

Напомним, что 14 августа, расчет противотанковой управляемой ракеты "Фагот" уничтожил бронированный транспортер М113 американского производства, находящийся на службе Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. В профильном ведомстве добавили, что отечественные артиллеристы ликвидировали технику противника, которая пыталась осуществить подвоз боеприпасов и личного состава для армии киевского режима. О целях расчету ПТРК рассказали разведчики, которые с использованием средств объективного контроля и дронов засекли выдвижение к переднему краю объектов ВСУ и передали координаты коллегам на пункт управления.

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Фото и видео: Минобороны России