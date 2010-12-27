"Готова соблазнять инвесторов": Матвиенко рассказала о своей помощи Петербургу 

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко произнесла торжественную речь в рамках инаугурации избранного губернатора Петербурга Александра Беглова.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с речью перед депутатами в рамках инаугурации избранного губернатора Петербурга Александра Беглова.

Политик произнесла слова благодарности после того, как новый губернатор Петербурга назначил ее на должность представителя исполнительной власти от города в Совете Федерации. Политик выразила уверенность в том, что он сможет привести город к прорыву.

Для меня это возможность и дальше активно участвовать в жизни города. Помогать Петербургу, помогать петербуржцам! Я буду делать все, что в моих силах. Привлекать федеральные возможности, федеральные ресурсы, соблазнять инвесторов! заявила Матвиенко

Напомним, что после обработки обработки 100% голосов, на выборах губернатора Петербурга победил самовыдвиженец Александр Беглов, набравший 64,45% голосов избирателей. Данные протоколов голосования на цифровых избирательных участках пока не учтены. Там проголосовали 402 жителя Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что Loketski приделал усы к петербургским сфинксам в честь инаугурации Беглова.

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