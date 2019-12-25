"Горэлектротранс" и "Росатом" подписали соглашение о сотрудничестве

Организации намерены совместно развивать городской электротранспорт.

Руководители СПб ГУП "Горэлектротранс" и АО "Русатом Автоматизированные системы управления" (входит в состав госкорпорации "Росатом") подписали соглашение о сотрудничестве. Организации намерены совместно развивать электротранспорт в Петербурге. Об этом 20 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

В апреле этого года губернатор Петербурга Александр Беглов одобрил 8-летнюю программу развития электротранспорта в городе. В ближайшие три года власти города планируют не только приобрести 255 трамвае и 314 троллейбусов, но и обновить городскую инфраструктуру. Программа развития электротранспорта обойдётся в 123 млрд. рублей.

В рамках соглашения будет создана рабочая группа, которая будет следить за реализацией проекта. Особое внимание будет уделено вопросам научно-технического развития, передаче опыта и знаний по профессиональным областям, а ведущие специалисты РАСУ войдут в Научно-технический совет Горэлектротранса.

Стороны намерены сотрудничать сразу в нескольких направлениях: реконструкция элементов энергохозяйства, диспетчеризация и обеспечение информационной безопасности, а также оснащение мобильными модульными подстанциями.

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Фото: Piter.tv